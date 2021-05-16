Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor

16.05.2021 11:28
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor, System.String[]

BURSA'da, kılıç ve kama ustası olan Devlet Sanatçısı Yılmaz Emen'in (79), çatal ve kaşık kullanarak yaptığı yel değirmeni, Don Kişot, Eros ve insan figürleri büyük ilgi görüyor.

BURSA'da, kılıç ve kama ustası olan Devlet Sanatçısı Yılmaz Emen'in (79), çatal ve kaşık kullanarak yaptığı yel değirmeni, Don Kişot, Eros ve insan figürleri büyük ilgi görüyor. Kılıçlarının İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten, ABD eski başkanlarından Richard Nixon'a kadar birçok dünya liderine hediye edildiğini belirten Emen, birçok eserinin sergilerde yer aldığını söyledi.

Bursa'da yaşayan Yılmaz Emen, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle ilkokul birinci sınıftan sonra okula devam edemedi. Şoförlük yapan babasının yanına gittiği sıralarda bıçak ustalarının çalışmalarını takip eden Emen, 8 yaşında bir bıçakçının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Henüz 19 yaşındayken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından o yıllara kadar Almanya'dan satın alınan kılıçları imal etmesi için İstanbul'a davet edilen Emen, Okmeydanı Darrücaleze'de bulunan Demirhane'de, kılıçlar yaptı. Daha sonra askere giden Yılmaz Emen, ilkokul diplomasını da vatani görevini yaparken aldı.

DEVLET BAŞKANLARINA KILIÇLAR HEDİYE ETTİAskerlik sonrası kurduğu iş yerinde kendisini geliştiren Yılmaz Emen'in yaptığı kılıçlar, Bursa Valiliği tarafından kente gelen veya ziyaretine gidilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD eski başkanlarından Richard Nixon, Fransa eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Tunus eski Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Libya Kralı İdris Sunusi, Ürdün Kralı Hüseyin ve Şah Rıza Pehlevi'ye hediye edildi.EVİNİN BİR ODASINI ATOLYEYE DÖNÜŞTÜRDÜYaptığı kılıçlar, dönemin Cumhurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Abdullah Gül'e de hediye edilen Yılmaz Emen, 2000 yılında sağ gözünü yitirip, sol gözünde de görme kaybı yaşayınca, ağır metal işlerinden uzak kaldı. Sanat ile ilişkisini sürdüren Emen bu kez, evinin bir odasına taşıdığı atölyesinde, çatal ve kaşıklarla yel değirmeni, Eros ve filüt çalan insan figürleri yapmaya başladı. Bu figürler de büyük ilgi gördü. Sadece bu malzemeleri kullanarak yaptığı 15 parçadan oluşan Don Kişot ile romanın ana karakterlerinden biri olan Sancho Panza ve Yel Değirmeni figürleri, kitabının yayımlanmasının 400'üncü yıl dönümünde İspanya'da sergilendi.Uzun yıllar bıçak, kılıç gibi metal malzemeler üreten Emen, bu alanda 2005'te devlet sanatçısı unvanı aldı. 'BABAMA, BEN SANATKAR OLMAK İSTİYORUM DEDİM'1974 ve 1975 yıllarında ülke üstün hizmet beratı, 2005'te ise Devlet Sanatçısı Unvanı ile ödüllendirilen Yılmaz Emen, ilerleyen yaşı ve gözündeki rahatsızlıklara rağmen işini severek yaptığın söyledi. "Bu halimle, içimden geldiği için hala çalışıyorum" diyen Emen, "Ekonomik durumumuz müsait olmadığı için ilkokul 1'inci sınıfı okudum. Babamın yanına gidip geldiğim sıralarda bıçakçıları görmüştüm. Babama, 'Ben sanatkar olmak istiyorum' dedim. Babam da müsaade etti. Kılıç yapan birinin yanına çırak olarak girdim. 1950 yılında ilkokuldan ayrıldım. O günden beri, 68 yıldır sanatla iç içe yaşıyorum. Bursa'nın sanatla ismini duyurmak için elimden geleni yaptım. İspanya'da, Cervantes'in 400'üncü yıl kutlamalarındaki sergide eserlerim vardı" dedi. Emen, devlet başkanlarına gönderdiği eserlerin birçoğunun ülkelerinde sergilendiğini de dile getirdi.'AĞIR METAL YAPAMAYINCA MUTFAK EŞYALARINA YÖNELDİM'

Bu yaşına gelmesine rağmen işini severek yaptığını belirten Emen, "Yaptığım eserlerin anatomik yapısını elektrik kaynağı yığmalarıyla yapıyordum. Ağrı sızı hissetmedim. 2-3 gün içerisinde gözümün birini kaybettim. Göz tansiyonu olmuşum. Haberim de yok. Bu halimle, içimden geldiği için hala çalışıyorum. Boş kaldıkça yine eserlerimi yapmaya devam ediyorum. Ağır metali yapamayınca, mutfaktaki eşyalara yöneldim. Mutfak eşyalarını yemek yapmak dışında nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Daha sonra böyle bir şey aklıma geldi. Çatal bıçaktan süs eşyaları yapmaya başladım. 25-30 figürle bu işi yapmaya devam ediyorum. Bütün malzemelerim mutfak malzemelerinden oluşuyor. Çatal, kaşık, bıçak, çay kaşığı, çaydanlık gibi malzemeleri kullanıyorum. Bir anda bir figür aklıma geliyor. Hemen mutfak gereçlerini alıp yapmaya başlıyorum" diye konuştu.


Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor
Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Richard Nixon, Don Kişot, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım         
11:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı         
11:35
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 12:08:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement