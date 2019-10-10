Mutfak mirası gastronomi çalışma turu başlıyor

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, Alanya Belediyesi'nin Türkiye'de lisans hakkını alan ilk belediye olduğu Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu Alanya'da başlayacak. 14-15-16 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca Alanya'da sürecek tur, Gaziantep'te devam edecek. Akdeniz Lezzetleri ile Antep lezzetlerinin aynı turda buluşması Türkiye'de Bölgesel mutfak mirasının değerine dikkat çekecek.



'Mutfak Mirası Alanya' adı ile bilinen yerel ve yöresel gıda ürünlerini ve yöresel yemeklerini, şehrin mutfak kültürlerini tanıtımı için kurulan sistem, Alanya ile beraber dünya da 13 farklı ülkede, 44 bölgede 1502 üyesi bulunuyor. Türkiye'de ise ilk lisans hakkını Alanya Belediyesi alırken ikinci lisans hakkını da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi alarak sisteme dahil oldu.



Türkiye'nin bir çok noktasında olduğu gibi kendine has dokusu ve kültürü olan Alanya Mutfağı'nın korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir bir turizm değeri olarak hak ettiği yeri alması için Alanya Belediyesi'nin sürdürdüğü Mutfak Mirası Alanya Projesi, Alanya'nın sadece deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret olmadığını, mutfak kültürünün ve tarımsal faaliyetlerinin de hayatın bir parçası olduğunu Dünya'nın ve Türkiye'nin her yerinden gelen yerli ve yabancı misafirlere, Alanyalılara ve yeni nesle aktarabilmeyi amaçlıyor.



34 koordinatör alanya'da buluşacak



Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu kapsamında pek çok ülkeden 34 Culinary Heritage sistem koordinatörü ve teknik heyet hoş geldin yemeği ile bir araya gelecek.



Alanya'nın doğal, tarihi ve yöresel lezzetleri misafirlere tanıtılacak



Alanya mutfağına ait yöresel yemeklerin, yerel tarım ürünlerinin, yetiştiriciliği ve ürünleri hakkında bilgilerin verileceği şehrin belli noktalarında lezzet duraklarında tadım yapacakları, bahçe gezileri ve gastro workshopların gerçekleştirileceği, köy yemekleri ve yeme içme geleneklerinin yaşatılacağı dolu dolu 3 gün de Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katılımı ile misafirler Alanya ile buluşturulacak. - ANTALYA