Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu Gaziantep Oğuzeli’ye çıkarma yaptı
15 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Gaziantep Oğuzeli ilçesine çıkarma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:16
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