Son Dakika Haberleri: Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu Gaziantep Oğuzeli’ye çıkarma yaptı
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Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu Gaziantep Oğuzeli’ye çıkarma yaptı

15 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Gaziantep Oğuzeli ilçesine çıkarma yaptı.

Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu Gaziantep Oğuzeli’ye çıkarma yaptı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi öncülüğünde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek için kurulan Dünya Mutfakları Mirası Ağı kapsamında, 7 ülkeden 32 koordinatör Gaziantep Oğuzeli ilçesine çıkarma yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Oğuzeli, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:16 
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