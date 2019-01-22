Mutfak Sanatçılarına Fırın Hediyesi

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na 'Ekmekçilik ve Pastacılık Uygulama Mutfağını' kazandıran bir firma, öğrencilerin yeni teknolojilerden yararlanmasını sağlamak adına yaklaşık ise 40 bin TL değerinde bir adet fırın daha hediye etti.

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na 'Ekmekçilik ve Pastacılık Uygulama Mutfağını' kazandıran bir firma, öğrencilerin yeni teknolojilerden yararlanmasını sağlamak adına yaklaşık ise 40 bin TL değerinde bir adet fırın daha hediye etti.



Türkiye'nin ön lisans düzeyinde tek tematik yüksekokulu olan Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na kurulduğu günden bu yana desteklerini sürdüren firmanın en son hediye ettiği fırın ile öğrenciler yeni teknolojik ürünlerde geleneksel lezzetleri öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, yeni lezzetler keşfetmenin heyecanını da duyacaklar.



Yemek pişirmenin sanat olduğunu söyleyen öğrencileri sevindiren fırın hediyesi için Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, "Bizleri ve öğrencilerimizi çok sevindiren bir hediye aldık. Yüksekokulumuza her zaman destek olan firmaya teşekkür ediyorum. Yeni fırınımız Yüksekokulumuz ve öğrencilerimize hayırlı olsun." diye konuştu. - ANTALYA

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