Son Dakika Haberleri: Mutfak Sanatçılarına Fırın Hediyesi

Mutfak Sanatçılarına Fırın Hediyesi

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na 'Ekmekçilik ve Pastacılık Uygulama Mutfağını' kazandıran bir firma, öğrencilerin yeni teknolojilerden yararlanmasını sağlamak adına yaklaşık ise 40 bin TL değerinde bir adet fırın daha hediye etti.

Mutfak Sanatçılarına Fırın Hediyesi, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na 'Ekmekçilik ve Pastacılık Uygulama Mutfağını' kazandıran bir firma, öğrencilerin yeni teknolojilerden yararlanmasını sağlamak adına yaklaşık ise 40 bin TL değerinde bir adet fırın daha hediye etti.

Türkiye'nin ön lisans düzeyinde tek tematik yüksekokulu olan Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na kurulduğu günden bu yana desteklerini sürdüren firmanın en son hediye ettiği fırın ile öğrenciler yeni teknolojik ürünlerde geleneksel lezzetleri öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, yeni lezzetler keşfetmenin heyecanını da duyacaklar.

Yemek pişirmenin sanat olduğunu söyleyen öğrencileri sevindiren fırın hediyesi için Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, "Bizleri ve öğrencilerimizi çok sevindiren bir hediye aldık. Yüksekokulumuza her zaman destek olan firmaya teşekkür ediyorum. Yeni fırınımız Yüksekokulumuz ve öğrencilerimize hayırlı olsun." diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Göynük, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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