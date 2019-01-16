Son Dakika Haberleri: Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi 2018 Yılında 34 Bin Kişiye Ulaştı

Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi 2018 Yılında 34 Bin Kişiye Ulaştı

33 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM), 2018 yılında Gaziantep mutfağını tanıtmaya yönelik düzenlediği çeşitli etkinlikler kapsamında 34 bin 337 kişiye ulaşmayı başardı.

Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi 2018 Yılında 34 Bin Kişiye Ulaştı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM), 2018 yılında Gaziantep mutfağını tanıtmaya yönelik düzenlediği çeşitli etkinlikler kapsamında 34 bin 337 kişiye ulaşmayı başardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çabalarıyla gastronomi alanında gücünü tüm Dünya'ya ispat eden Gaziantep, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Fark Oluşturan Şehirler Ağında 116 şehir arasında yer aldı. Türkiye'nin ilk "Gastronomi Kenti" unvanına sahip olan Gaziantep'in UNESCO unvanlı mutfağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi MUSEM tarafından düzenlenen kurslar, açılan atölyeler ve tanıtım organizasyonuyla yeni nesle aktarıldı, yeniden hayat buldu.

446 kişi kurstan yararlandı

Gaziantep mutfağının yaşatılması, kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin yeniden kazanılması, geleceğe taşınması amacıyla kurslar ve atölyeler düzenleyerek tarihi bir misyon yüklenen merkez, yöresel yemeklerin tanınırlığını arttırmak için ulusal yarışmalara, yurtiçi, yurtdışı fuarlara ve festivallere katıldı. UNESCO Fark Oluşturan Şehirler Gastronomi Ağı ve Coğrafi İşaret çalışmalarına yönelik çalışmalara devam eden MUSEM, Antep sofrasına uluslararası kimlik kazandırmayı hedefine aldı. 2018 yılında Mutfak Sanatları Eğitim Merkezindeki Gaziantep Mutfağı kurslarıyla 446 kişiye, çocuklara, öğrencilere ve yetişkinlere yönelik kurulan çeşitli atölyelerle bin 227 kişi olmak üzere Gaziantep Mutfağı tanıtım organizasyonları sonunda 34 bin 337 kişiye ulaşıldı.

Merkezde atölye çalışmaları ve eğitimlerle, bitmek bilmeyen enerjileriyle, gençler, çocuklar ve yetişkinlerin içlerindeki Gaziantep Mutfağı tutkusunu ortaya çıkarıldı. Yerel ve ulusal şeflerle atölye çalışmalarının yanı sıra, Gaziantep mutfağında uzman şefler tarafından üçer aylık sertifikalı "Yöresel Gaziantep Mutfağı" eğitimleri de verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mutfak Sanatları Eğitim Merkezinde, eşsiz Antep mutfağının inceliklerini öğrenmek isteyenlere verilen eğitimler, tüm hızıyla devam edecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

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