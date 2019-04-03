Son Dakika Haberleri: Mutfak sektöründe en büyük rakip Çin

Mutfak sektöründe en büyük rakip Çin

2 saat önce

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, sektörün en önemli ithalatçılarından biri olan İngiltere'ye 21 firma ile çıkarma yaptı.

Mutfak sektöründe en büyük rakip Çin, System.String[]
Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, sektörün en önemli ithalatçılarından biri olan İngiltere'ye 21 firma ile çıkarma yaptı. Türk şirketler, İngiltere'de birçok ürünü en büyük rakibi Çin'den çok daha uygun fiyata verebiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:09 

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Ekonomi
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