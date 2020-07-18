Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar, 'Şaka yaptık' dediler - Son Dakika

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar, 'Şaka yaptık' dediler

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar, 'Şaka yaptık' dediler ÇORUM'da, çeşitli suçlardan aranan 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerden 2'si saklandıkları mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı.

Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar, 'Şaka yaptık' dediler

ÇORUM'da, çeşitli suçlardan aranan 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerden 2'si saklandıkları mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı. Biri kadın 2 şüpheli polise 'biz size şaka yapıyorduk' dedi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından haklarında 5 ay ile 6 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 19 adrese baskın yapan ekipler, aranan şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, evlerinin mutfak bölümündeki tezgahının altından duvarı delerek yaptıkları gizli bölmede saklandıkları tespit edilen biri kadın 2 şüpheli, polislerin dikkati sonucu yakalandı. Polislerin ikazı üzerine gizli bölmeden çıkan kadının 'biz size şaka yapıyorduk' demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı, hakkında para cezası bulunan kişi ise cezayı ödemesinin ardından serbest bırakıldı.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 01:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar, 'Şaka yaptık' dediler - Son Dakika
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23:54
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23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
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