Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

27.07.2022 01:15

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

Patlamanın ardından yangın çıktı, ortalık savaş alanına döndü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Geçidi'nde bulunan bir müstakil evde, gaz sızıntısı sonucu mutfak tüpü patladı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken, içeride bulunan yaşlı S.Ç. ve bakıcısı H.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de patlamanın ardından çıkan yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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