Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

27.07.2022 09:14
Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Geçidi'nde bulunan bir müstakil evde, gaz sızıntısı sonucu mutfak tüpü patladı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken, içeride bulunan yaşlı S.Ç. ve bakıcısı H.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de patlamanın ardından çıkan yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç - İHA)

YORUMLAR
500
Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın
Kaynak: İHA

İtfaiye, Erenköy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
08:34 Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi
08:19 Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi
08:08 Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TV 8.5 kanalında program yapacak
08:05 Şirketler için kur korumalı mevduat kararı! Vergi avantajı devam edecek
07:33 Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 09:14:44. #1.13#
SON DAKİKA: Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement