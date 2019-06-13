Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı

POYRAZIN ADAMI:

Geçmiş olsun. Önce ilimli, irfanlı, vicdanlı; adam gibi insan yetiştirmek gerekiyor. İşini doğru yapan iş ve işçi ile birlikte çevre güvenliğini de önemseyen, ihmalkarlık göstermeyen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeliyiz. Aslında Türklüğümüz de İslam dinimiz de bunu emreder.