Mutfak Tüpü Patladı, 1 Kişi Yaralı
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi'nde bir evin mutfağında bulunan küçük tüp, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde bulunan M.Ö. yaralandı. Evde çıkan küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, tüpün patlamasına tüp başlığının yanlış takılmasının olduğu iddia edildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:10 Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi