Son Dakika Haberleri: Mutfak Tüpü Patladı, 1 Kişi Yaralı

Mutfak Tüpü Patladı, 1 Kişi Yaralı

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mutfak Tüpü Patladı, 1 Kişi Yaralı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi'nde bir evin mutfağında bulunan küçük tüp, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde bulunan M.Ö. yaralandı. Evde çıkan küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, tüpün patlamasına tüp başlığının yanlış takılmasının olduğu iddia edildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Kaman, İtfaiye, Kırşehir, 3. Sayfa
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