Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında evin içerisinde bulunan bir aile konmuşları tarafından son anda kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Kuran Kursu Sokak'ta bulunan 5. katlı bir binanın 2. katında Yücel Zengin'e ait dairede eşinin ve 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada mutfaktaki tüp patladı. Çıkan alevler sonucu evin içerisinde panik yaşayan aileyi komşuları son anda kurtardı.

Yangın olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Yangın başlar başlamaz aileyi dışarı çıkardım"

Olay anını anlatan komşuları Hakan Gümüş," Evde Yücel kardeşimizin eşi bir anda tüp alev aldı diye bağırmaya başladı. Ben de hemen yukarı çıktım. Baktığımda tüp alev almıştı. Eve girdiğimde Yücel kardeşimizin iki tane çocuğu ile hanımı vardı. Onları hemen aşağı çıkardım. Daha sonra itfaiyeyi aradım" dedi.

"Rabb'im ailemi bana bağışladı"

Olayın şokunu yaşayan ev sahibi Yücel Zengin ise," Ben sanayideydim. Bir anda evden aradılar. Nasıl buraya geldiğimi bile anlayamadım. Rabb'im ailemi bana bağışladı. Onlara bir şey olmaması benim için en büyük teselli" diye konuştu.

(İHA)