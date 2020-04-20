Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı - Son Dakika

Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında evin içerisinde bulunan bir aile son anda kurtarıldı.

Ünye'nin Çınarlık Mahallesi Kuran Kursu Sokak'ta bulunan 5. katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Yücel Zengin'e ait dairede eşinin ve 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada mutfak kısmında bulunan tüp aniden patladı. Çıkan alevler sonucu evin içerisinde panik yaşayan aileyi komşuları son anda kurtardı.

"Yangın başlar başlamaz aileyi dışarı çıkardım"

Olay anını anlatan komşuları Hakan Gümüş," Evde Yücel kardeşimizin eşi bir anda tüp alev aldı diye bağırmaya başladı. Ben de hemen yukarı çıktım. Baktığımda tüp alev almıştı. Eve girdiğimde Yücel kardeşimizin iki tane çocuğu ile hanımı vardı. Onları hemen aşağı çıkardım. Daha sonra itfaiyeyi aradım" dedi.

"Rabb'im ailemi bana bağışladı"

Olayın şokunu yaşayan ev sahibi Yücel Zengin ise," Ben sanayideydim. Bir anda evden aradılar. Nasıl buraya geldiğimi bile anlayamadım. Rabb'im ailemi bana bağışladı. Onlara bir şey olmaması benim için en büyük teselli" diye konuştu.

Yangın sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.