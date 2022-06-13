Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi

13.06.2022 22:07
Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi

- Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi Van'ın Muradiye ilçesine bir evde tüp patlaması yaşandı.

- Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesine bir evde tüp patlaması yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydanda geldi.

Edinen bilgiye göre olay, saat 20: 30 sıralarında ilçeye bağlı Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Erdoğan isimli vatandaşın evinde meydanda geldi. Mutfak tüpünün patlaması sonucu mutfakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ve Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Mutfakta kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçilirken, mutfak kullanılmaz hale geldi.

Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mutfak tüpü patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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