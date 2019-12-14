Mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Necati Baran idaresindeki 07 AGS 333 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet, Fethiye- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden sürücü Baran'ın cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Bekir Özdemir ise sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yola savrulan tüplerin alev almaması için köpük sıktı.

Öte yandan, kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin devrilme anı ve dumanların yükselmesi yer alıyor.

Mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:55 Kaynak: AA
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