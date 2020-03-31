Son Dakika › Güncel › Mutfak tüpündeki gaz kaçağından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Mutfak tüpündeki gaz kaçağından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Fethiye ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen 83 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Fethiye ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen 83 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi 73 Sokak'ta yalnız yaşayan Huriye A'ya seslenen komşuları, yaşlı kadından cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.
Mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendiği belirlenen Huriye A, ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Huriye A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:40 Kaynak: AA
Son Dakika DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti