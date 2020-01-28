Mutfak tüpündeki gaz kaçağını farketmeyen yaşlı adam ellerini yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mutfak tüpündeki gaz kaçağını farketmeyen yaşlı adam ellerini yaktı - Son Dakika

Mutfak tüpündeki gaz kaçağını farketmeyen yaşlı adam ellerini yaktı

6 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde mutfaktaki tüpün regülatörünü çıkarmak isterken tüpten çıkan gaz kaçağının aniden alev almasıyla elleri yanan Mustafa İnçeli, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Mutfak tüpündeki gaz kaçağını farketmeyen yaşlı adam ellerini yaktı, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde mutfaktaki tüpün regülatörünü çıkarmak isterken tüpten çıkan gaz kaçağının aniden alev almasıyla elleri yanan Mustafa İnçeli, Erzurum'da tedavi altına alındı.

İşhan köyünde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa İnçeli, 20 gün önce eşiyle Ankara'ya gitmek için evde hazırlık ve kontrol yaptı.

Mutfaktaki tüpün regülatörünü de sökmek isteyen İnçeli, mutfak lambasının açık olduğunu fark edemeyince tüpten çıkan gazın alev alması sonucu ellerini yaktı.

İnçeli, Yusufeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesi sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek tedaviye alındı.

İki elinde bileklerine kadar 1. ve 2. derece alev yanıkları oluşan İnçeli, tedavisinin ardından taburcu edilecek.

"Hanım ışığı kapatınca ateş de söndü"

İnçeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfak tüpünü kapatmak isterken ellerini yaktığını söyledi.

Eşiyle Ankara'ya gitmek için evi kontrol ettiklerini anlatan İnçeli, "Mutfak tüpünün regülatörünü çıkarmak istedim, mutfağın ışığı açıkmış ve tüpten sızan gaz aniden alev alınca ellerim yandı. Hanım ışığı kapatınca ateş de söndü." dedi.

Tüpü kapatmakla uğraştığı esnada gaz kaçağını meydana geldiğini aktaran İnçeli, olay sonrası evde bir hasarın meydana gelmediğini ifade etti.

İnçeli, Erzurum'daki sağlık hizmetlerinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, BEAH Yönetimi ve Yanık Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Yusufeli, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:38:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mutfak tüpündeki gaz kaçağını farketmeyen yaşlı adam ellerini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]