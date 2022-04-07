Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar - Son Dakika
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Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

07.04.2022 09:20

Bursa'da narkotik polisinin bir otomobilde yaptığı operasyonda, mutfak tüpü içine zulalanmış 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'da narkotik polisinin bir otomobilde yaptığı operasyonda, mutfak tüpü içine zulalanmış 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Galya isimli narkotik köpeği operasyonda başrolde yer alırken, 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği Galya'nın da katıldığı zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, mutfak tüpü içine saklanmış 49 ayrı paket halinde toplam 46 bin adet captagon hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.B. ve M.E isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Galya'nın uyuşturucuları bulma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı

(Ali Kamur - Süleyman Aydın-İHA)

Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar
Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar - Son Dakika
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