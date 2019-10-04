Son Dakika Haberleri: Mutfak tüpünü değiştirirken yangın çıktı: 1 ölü
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Mutfak tüpünü değiştirirken yangın çıktı: 1 ölü

54 dakika önce

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, 73 yaşındaki kişi, evinin mutfak tüpünü değiştirdiği esnada çıkan yangında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.

Mutfak tüpünü değiştirirken yangın çıktı: 1 ölü, System.String[]

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, 73 yaşındaki kişi, evinin mutfak tüpünü değiştirdiği esnada çıkan yangında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Müsavvet Kamış (73), mutfakta kullandığı ocağın tüpünü değiştirdiği esnada yangın çıktı.

Yangından kaçarak evden uzaklaşan Kamış'ın, bir patlama olmaması için tüpü almak için eve yeniden girdiği esnada patlama meydana geldi.

Patlamanın üzerine büyüyen yangın evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Seben, Nallıhan ve Mudurnu'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.

Patlama esnasında evde bulunan Müsavvet Kamış'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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