Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleliye panik yaşattı - Son Dakika
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Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleliye panik yaşattı

23.06.2022 15:13

Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleliye panik yaşattı Haciz nedeniyle evini tahliye etmesi istenince kendisini ve evini yakmaya çalıştı İki saatte ikna edildi, evin tahliyesi için 4 günlük ek süre tanındı Gaziantep'te, haciz nedeniyle evini tahliye etmesi istenen bir şahıs, kendisini...

Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleliye panik yaşattı

Haciz nedeniyle evini tahliye etmesi istenince kendisini ve evini yakmaya çalıştı

İki saatte ikna edildi, evin tahliyesi için 4 günlük ek süre tanındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, haciz nedeniyle evini tahliye etmesi istenen bir şahıs, kendisini eve kilitledikten sonra mutfak tüpüyle balkona çıkarak hem kendisini hem de evi ateşe vermek istedi. Polis ve psikologlar tarafından güçlükle ikna edilen şahsın mutfak tüpüyle balkona çıkarak patlatacağını söylemesi üzerine mahallede büyük panik yaşanırken, evin tahliyesi için 4 günlük ek süre tanındı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, haciz nedeniyle 3 katlı evine icra gelen ve evi boşaltması istenen Nahsen Bozkurt isimli şahıs, evini terk etmeyeceğini söyleyerek kendisini eve kilitledi. Daha sonra balkona çıkan şahıs, eline mutfak tüpü alarak kendisini ve evi yakacağını söyledi.

Mutfak tüpüyle balkona çıkarak patlatacağını söyledi, mahallede büyük panik yaşandı

Şüpheli şahsın mutfak tüpü ile balkona çıkarak patlatacağını söylemesi üzerine mahallede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de intihar ihtimaline karşı evin önüne branda gerdikten sonra yangın ihtimaline karşı da hazır bekledi.

İki saatte ikna edildi, evin tahliyesi için 4 günlük ek süre tanındı

Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan Nahsen Bozkurt isimli şahsın bir türlü ikna olmaması üzerine ise olay yerine psikolog çağrıldı. Yaklaşık iki saatlik çaba sonrası ikna olan şahıs, eylemlerinden vazgeçti. Borcu nedeniyle evini tahliye etmesi istenen şahsa tahliye için ise 4 günlük ek süre tanındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleliye panik yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleliye panik yaşattı - Son Dakika
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