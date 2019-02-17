Son Dakika Haberleri: Mutfak Tüpüyle Tehlikeli Yolculuk

Mutfak Tüpüyle Tehlikeli Yolculuk

1 saat önce

Adana'da tüpgaz bayilerinin evlere motosikletle tehlikeli bir şekilde tüpgaz taşıması tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Mutfak Tüpüyle Tehlikeli Yolculuk, System.String[]
Adana'da tüpgaz bayilerinin evlere motosikletle tehlikeli bir şekilde tüpgaz taşıması tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesinde bir motosikletin arkasında 3 mutfak tüpü taşınması dikkat çekti. Tehlikeli olmasına rağmen tüpgaz bayileri motosikletle evlere servisi yaparken, motosiklet kullanmanın bir türlü önüne geçilemiyor. Bu motosiklet sürücüsü de tehlikeye aldırmadan vatandaşların bakışları arasında trafikte seyretmeye devam etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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