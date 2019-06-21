Son Dakika Haberleri: Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
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Mutfak yangınını itfaiye söndürdü

57 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

Mutfak yangınını itfaiye söndürdü, System.String[]


TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Marmara Ereğlisi'nin Çorlu yolu üzerinde bulunan, 2 katlı apartmanın üst katındaki daire mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bahçede oturan ve alevleri gören ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevler, evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
Marmara Ereğlisi, İtfaiye, Tekirdağ, Güncel
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