Son Dakika Haberleri: Mutfakta asılı tablo, Rönesans ressamı Cimabue'ye ait 6 milyon euroluk tarihi eser çıktı
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Mutfakta asılı tablo, Rönesans ressamı Cimabue'ye ait 6 milyon euroluk tarihi eser çıktı

36 dakika önce

Fransa'da yaşlı bir kadının evinde ünlü İtalyan Rönesans ressamlarından Cimabue'ye ait değerli bir tablo keşfedildi. 13. yüzyıla ait olduğu düşünülen "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin 4 ila 6 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor

Mutfakta asılı tablo, Rönesans ressamı Cimabue'ye ait 6 milyon euroluk tarihi eser çıktı, System.String[]

Fransa'da yaşlı bir kadının evinde ünlü İtalyan Rönesans ressamlarından Cimabue'ye ait değerli bir tablo keşfedildi. 13. yüzyıla ait olduğu düşünülen "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin 4 ila 6 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.


Başkent Paris'in 80 kilometre kuzeyinde bulunan Compiegne şehrinde keşfedilen tabloyu inceleyen uzmanlar, ünlü ressam Cimabue'nin bu eseri 1280 yılında yaptığı ve Hz. İsa'nın çilesini anlattığı sekiz eserden biri olduğunu belirtti. Sanat uzmanı Eric Turquin, söz konusu tabloya kızıl ötesi ışıkla test yaptıklarını ve bu eserin Cimabue'ye ait olduğuna dair herhangi bir şüpheleri olmadığını söyledi.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:15 
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