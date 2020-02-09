Mutfakta bıçağın üzerine düşen genç kız yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evin mutfağında bıçağın üzerine düşen 18 yaşındaki kız yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'taki tek katlı evlerinin mutfağında bulaşık yıkayan lise öğrencisi Şaziye Nur Emre, bir anda dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü.
Emre, ailesinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Genç kızın polise verdiği ifadesinde, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada bıçağın üstüne düştüğünü söylediği öğrenildi.