Mutfakta Çıkan Yangın İş Yerini Küle Çeviriyordu
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin mutfağında çıkan yangın iş yerinin tamamına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin mutfağında çıkan yangın iş yerinin tamamına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Atatürk
Mahallesi Harman Tarla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinin mutfak kısmında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi. Ekipler tarafından mutfak kısmı kullanılamaz hale gelen iş yerinde yapılan incelemelerde çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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