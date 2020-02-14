Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Mutfakta çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

Mutfakta çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre Yeni Mahallede bulunan Çınar Apartmanın 1'nci katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Basri D.'ye ait olan evin mutfağında çıkan yangın sonucu Çaycuma itfaiyesi aranarak yardım istendi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürüp soğutma işlemi yaptı. Çıkan yangın sonrası yapılan araştırmada yangının mutfakta bulunan led lambadan kaynaklandığı ve ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evini ateşe verip; annesi, babası ve kardeşlerini uyandırıp kaçtı
Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]