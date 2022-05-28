Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Mutfakta çıkan yangın korkuttu

28.05.2022 18:50
Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mutfak ve çatı kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mutfak ve çatı kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa zamanda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazlar köyü Merkez Mahallesi'nde yaşayan Cevriye Akyüz'ün 2 katlı evinin ikinci katının mutfağında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa zamanda çatı katına kadar ulaştı. Ev sakinleri Çaycuma İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına kadar sıçrayan alevleri söndürmek için seferber oldu. Titiz çalışma sonrası soğutma işlemi yapan ekipler daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri girdi. Yoğun çalışmayla kısa sürede yangını söndüren ekipler yaptıkları incelemede yangının ekmek makinasından kaynaklandığını belirtti. Çıkan yangında can kaybı olmazken evin bazı bölümleri ve çatı katı kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK

Mutfakta çıkan yangın korkuttu
Mutfakta çıkan yangın korkuttu

YORUMLAR
500
Dere içerisindeki ağaçlar yandı Dere içerisindeki ağaçlar yandı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:19:57. #1.13#
SON DAKİKA: Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement