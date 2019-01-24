Son Dakika Haberleri: Mutfakta Çıkan Yangın Yaşlı Çiftçin Eşyalarını Küle Çevirdi

Mutfakta Çıkan Yangın Yaşlı Çiftçin Eşyalarını Küle Çevirdi

29 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki katlı müstakil bir evin mutfağında çıkan yangın, ev sahiplerinin son anda dumanı görmesiyle büyümeden söndürüldü.

Mutfakta Çıkan Yangın Yaşlı Çiftçin Eşyalarını Küle Çevirdi, System.String[]
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki katlı müstakil bir evin mutfağında çıkan yangın, ev sahiplerinin son anda dumanı görmesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ramazan- Gülay Eker çiftinin iki katlı evinin mutfak kısmında çıktı. Sabah çalışmak için evin yakınında bulunan domates serasına giden çift, bir süre sonra evin mutfak kısmından duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine evlerine giden çift, mutfakta bulunan eşyaların çıkan yangında tutuştuğunu gördü. Bazı mahalle sakinleri de olay yerine gelerek durumu hemen 112 ekiplerine ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Mutfak eşyaları küle döndü

Yangının söndürülmesi esnasında çıkan dumandan zarar gören Ramazan-Gülay Eker çifti ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangında mutfak ve ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Evde zarar gören eşyalar komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının diğer odalara sıçramaması ise olası bir facianın önüne geçti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Antalya, Aksu, Güncel
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