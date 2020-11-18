Mutfakta hedef kalabalık ülkeler - Son Dakika

Mutfakta hedef kalabalık ülkeler

18.11.2020 10:19
Mutfakta hedef kalabalık ülkeler, System.String[]

Küçük bir atölyede faaliyete başlayan ve kısa sürede dev adımlar atan Görkem Endüstriyel Mutfak, Arap ve Avrupa ülkelerine yaptığı ihracattan sonra şimdi de 200'ün üzerinde ürün çeşidiyle hedefini nüfusun yoğun olduğu ülkelere çevirdi.

Küçük bir atölyede faaliyete başlayan ve kısa sürede dev adımlar atan Görkem Endüstriyel Mutfak, Arap ve Avrupa ülkelerine yaptığı ihracattan sonra şimdi de 200'ün üzerinde ürün çeşidiyle hedefini nüfusun yoğun olduğu ülkelere çevirdi.

Firmanın İhracat Sorumlusu Gökhan Ün, birçok firma gibi pandemiden olumsuz yönde etkilendiklerini, özellikle Avrupa ülkelerinin ithalat tutarlarını düşürmelerinin ardından zor günler geçirdiklerini söyledi. Ün, 10 yıl önce 150 metrekarelik bir alanda faaliyete başladıklarını, bugün ise 2 bin 400 metrekarelik alanda üretimlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arap ülkeleriyle başlattığımız ihracatımızı Avrupa ülkelerine yönelttik. Ancak ithalattaki daralma sonucu şu anda hedefimiz nüfus bakımından yoğun olan Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler" dedi.

Üç yıl öncesine kadar sadece iç piyasaya yönelik faaliyette bulunduklarını anlatan Ün, "TurkishExporter ile tanıştıktan sonra yurt dışı müşteri yelpazemiz genişledi ve 20'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Artık müşteriler ayağımıza geliyor. Bize sadece bağlantı yapmak, fiyat vermek kalıyor" diye konuştu.

Hizmet ve üretim kalitesini iş ortakları, çözüm ortakları ve müşteriler için her geçen gün artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Gökhan Ün, şöyle devam etti:

"Tüm pazarlarda müşterilerimiz ile ilişkilerimiz satışla birlikte sona ermemekte, aksine ürünlerimizin satın alınmasıyla birlikte başlıyor ve devam ediyor. Müşterilerimiz için değer oluşturmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrası müşterilerimizin yanında olmak asli görevimizdir."

Ün, müşterilerinin memnuniyetini sağlamayı ve evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunarak büyümeyi amaçladıklarını, tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olma kararlılığında olduklarını, TurkishExporter ile ihracat için yeni ülkeleri portföylerine ekleyeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Mutfakta hedef kalabalık ülkeler
Mutfakta hedef kalabalık ülkeler

Hindistan, Pakistan, İhracat, Arap, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mutfakta hedef kalabalık ülkeler - Son Dakika Ekonomi


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