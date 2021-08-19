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Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu - Son Dakika

Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu

19.08.2021 17:03
Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu, System.String[]

İstanbul'daki bir apartman dairesinde buzdolabı patlaması nedeniyle çıkan yangında evde bulunanlar zor anlar yaşadı. Bu sırada salonda oturan anne ve çocukları, şans eseri olayı yara almadan atlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de öğleden sonra meydana gelen olay, büyük panğiğe neden oldu. Balta ailesinin evindeki buzdolabının patlaması sonucu, evde yangın çıktı. Bu sırada hemen yan taraftaki salonda oturan aile üyeleri, şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu

ÇIPLAK AYAKLA DIŞARI KAÇTILAR

Kanarya Mahallesi Yeni Bülbül Sokakta, saat 15.30 sıralarında 5 katlı binanın 4'ncü katında mutfakta bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında salonda çocuklarıyla oturan anne Berivan Balta, büyük bir panik yaşadı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, anne 3 erkek çocuğunu yanına alarak çıplak ayakla dışarı çıktı. Patlamayı duyan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine itfaiye sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, anne Berivan Balta ile birlikte bina sakinleri büyük panik yaşadı.

"BUZDOLABI PATLAYINCA EV ATEŞ ALDI"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre sonra çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Olayı anlatan Anne Berivan Balta, "Bir anda buzdolabı patlayınca ev ateş aldı. biz de kaçmak zorunda kaldık. 3 tane çocuğum var, dışarı çıkardım onları. Kimseye bir şey olmadı, kaçtık zaten ayakkabısız geldiler" dedi.

Mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu - Son Dakika


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