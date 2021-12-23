Mutfaktaki patlamada ev harabeye döndü - Son Dakika

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde Celal (67) ve Rafiye Eroğul (65) çiftine ait evin mutfağında meydana gelen patlamada 2 katlı bina harabeye döndü. Refiye Eroğul'un hafif şekilde yaralandığı olayda, çevrede bulunan 8 evde de hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.45 sıralarında ilçenin kırsal Kocaavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Refiye Eroğul 2 katlı evin mutfağında ocağı yakmak istediği sırada iddiaya göre gaz kaçağından kaynaklı patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 2 katlı ev büyük hasar gördü. Çevrede bulunanlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Eroğlu, kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık görevlileri teslim edildi. İvrindi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Refiye Eroğul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler tarafından evin yıkım işlemi gerçekleştirildi. Çevrede bulunan 8 binada ise ufak çaplı hasar oluştu.Kocaavşar Mahallesi sakinlerinden Özcan Akgün , patlama sonucunda evin kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "İlk aldığımız bilgiye göre evde gaz kaçağı varmış. Refiye hanım çakmağı çaktığı anda patlama olmuş. Çevrede bulunan evlerin ise camları kırıldı ve bazı evlerin de güneş enerjisi sistemleri zarar gördü. Can kaybı olmamasına sevindik" dedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.