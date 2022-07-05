Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu - Son Dakika
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Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu

05.07.2022 17:51
Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu

BOLU'da, evinin mutfağında çıkan yangında kıyafetleri tutuşan Şükran Emre (68), yaşamını yitirdi.

BOLU'da, evinin mutfağında çıkan yangında kıyafetleri tutuşan Şükran Emre (68), yaşamını yitirdi.

Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde tek katlı bir evin mutfağında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri alev alan Şükran Emre, çığlık atarak evden dışarı çıktı. Su dökerek müdahale eden çevre esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, vücudunda yanıklar olan Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi ise mutfaktaki yangını söndürdü. Şükran Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şükran Emre'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Son dakika gündem: Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü Son dakika gündem: Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü
Kaynak: DHA

Karaçayır Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu - Son Dakika

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