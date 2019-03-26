Son Dakika Haberleri: Mutfaktaki Yangında Maddi Hasar Meydana Geldi

Mutfaktaki Yangında Maddi Hasar Meydana Geldi

11 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Mutfaktaki Yangında Maddi Hasar Meydana Geldi, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde 8097 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y.'ye ait 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında mutfakta maddi hasar meydana geldi. Ev sahiplerine ulaşamayan itfiaye ekipleri, polis ekiplerine evi teslim etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

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