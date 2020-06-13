Mutfaktaki yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Ev sahibi Salih Ülker de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan Salih Ülker, dün akşam açık olan kapıdan evine yılan girdiğini gördü. Ülker, komşularından yardım istedi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı evden çıkarmayı başaramayınca da itfaiyeyi aradı. Adrese gelen itfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evin mutfağına giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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