Müthiş Bir İnegöl Hayal Ettim!

Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl için önemli bir sorun olan alt yapı konusunu inşallah önümüzdeki 5 yılda bütününe yakınını tamamlamak istiyoruz. Ben kaldırımıyla, tretuvarıyla, yeşil alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla müthiş bir İnegöl'ü hayal ettim. İnşallah bunu da hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Burhaniye Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin lokalinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

HERKESE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Bugün Burhaniye Camimizde Bereket Soframızda sizlerle buluşmuş oluyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde halkımızla bir araya geliyoruz. Bu buluşmaların hiçbir siyasi alt yapısı yok. Tamamen hem sabah namazlarımızı eda etmek hem de beraberinde vatandaşımızla bir araya gelerek varsa sorun ve problemlerini bizimle paylaşmasını sağlamak. Bu buluşmaları ben önemsiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir İnegöl var. 300 bine yaklaşan bir nüfusumuz var. Takdir edersiniz ki büyüyen, gelişen ve nüfusu bu derece artan bir şehirde herkese ulaşmaya çalışıyoruz ve bazen sabah buluşmalarıyla, bazen farklı amaç ve maksatlarla gittiğimiz ortamlarda halkımızı dinlemeye çalışıyoruz. Cuma günleri öğleden sonra da Belediye Ek Hizmet Binamızda randevusuz olarak gelen vatandaşlarımızı son vatandaşımızı dinleyene kadar kabul ediyoruz. Cuma günleri de bu şekilde buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Başkan Yardımcılarımızla birlikte orada kim gelirse can kulağıyla dinliyoruz" dedi.

SORUNLARIMIZIN HEPSİNİN FARKINDAYIM

Yaklaşık 1 buçuk yıldır görev yaptığını hatırlatan Taban, "Bu görev süresi içerisinde öncelikle tespitler yapmaya çalıştım. Ve gerçekten mahalle mahalle sorunlarımızı, problemlerimizi tespit ettik. Bunların hepsinin farkındayım. Kimi yerde kaldırım, kimi yerde alt yapı ağırlıklı, kimi yerde çöp ve temizlikle ilgili, kimi yerde parklanmalarla, otopark problemleriyle ilgili sorunlarımızın farkındayız. Özellikle yerleşik mahallelerimizde sıkışan cadde ve sokaklarımız olduğunu görüyoruz ki bu mahallemiz de öyle. Bakıyoruz sokaklarda çift tarafta parklanmalar, tampon tampona arabalar artık birbirine değecek kadar yoğun. Bu eksiklikleri biz plan programımıza aldık. Özellikle Süleymaniye Mahallesi olsun, Osmaniye, Sinanbey, Orhaniye mahallelerimizde kaldırım eksiklerimiz vardı bunları gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

MÜTHİŞ BİR İNEGÖL HAYAL ETTİM

İnegöl'ün en önemli sorunlarından birinin altyapı olduğuna dikkat çeken Alper Taban, şöyle devam etti: "En önemli problemlerimizden biri alt yapı problemi. Yapıldığında şehri geleceğe taşıyacak olan ve şuanda İnegöl için önemli bir sorun olan alt yapı konusunun inşallah önümüzdeki 5 yılda bütününe yakınını tamamlamak istiyoruz. Ağır maliyetli ve yorucu, zahmetli olan bir işlem bu. Ancak tabi böyle bir ihtiyaçta var. Bunu da inşallah yağmur sularını ayıracağız, beraberinde pis su ve temiz içme suyunu ayırarak şehrimizin alt yapısını tamamlayacağız. Bir de takdir edersiniz ki alt yapı tamamlanmadan şehrin üst yapısını yapmak çok doğru değil. Sokakları pırıl pırıl, asfaltları tertemiz hale getirebiliriz bugün ama bunu bugün yapmamız yanlış. Çünkü altını tamamlamamız lazım. Altını tamamladığımız zaman da ben gerçekten kaldırımıyla, tretuvarıyla, yeşil alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla müthiş bir İnegöl'ü hayal ettim. İnşallah bunu da hayata geçirmek istiyoruz."

İYİ HİZMET GÖTÜRMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

"Bize rahatlıkla erişebiliyorsunuz. 153 hattımızı aradığınızda hemen arkadaşlarımız sizlere cevap veriyorlar, notlarını alıyorlar profesyonel bir şekilde ve arka planda bunların çözümü için mücadele ediyoruz. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia etmiyoruz. Eksiklerimiz fazla ama sürekli eğitim ve iyileştirmelerle, vatandaşımızın bizlere verdiği bilgilerle kendimizi yenilemeye, düzeltmeye ve vatandaşa daha iyi hizmet götürmeye mücadele ediyoruz."