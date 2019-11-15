Mutki Belediye Başkanı Barlak'tan BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yardım, Barlak'a üniversite hakkında bilgi verdi.

Başkan Barlak da Rektör Yardım'a filografi sanatıyla yapılan Türk bayraklı tablo hediye etti.