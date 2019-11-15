Son Dakika Haberleri: Mutki Belediye Başkanı Barlak'tan BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret
Son Dakika Güncel Mutki Belediye Başkanı Barlak'tan BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret - Son Dakika

Mutki Belediye Başkanı Barlak'tan BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret

6 saat önce

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Mutki Belediye Başkanı Barlak'tan BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret, System.String[]

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yardım, Barlak'a üniversite hakkında bilgi verdi.

Başkan Barlak da Rektör Yardım'a filografi sanatıyla yapılan Türk bayraklı tablo hediye etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Vahdettin Barlak, Mutki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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