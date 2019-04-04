Mutki'de 10 Bin Öğrenciye Giyim Yardımı
2 saat önce
Bitlis'in Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı girişimleri sonucu 10 bin öğrenciye giyim yardımı yapıldı.
Bitlis
'in Mutki
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı girişimleri sonucu 10 bin öğrenciye giyim yardımı yapıldı.
Mutki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu ilçedeki bütün öğrencilere ayakkabı ve giyim yardımı yapıldı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, vakıf tarafından bir giyim firmasından talepte bulunulduğunu ve kendilerinin de aracı olarak bu giyimleri hemen hemen her öğrenciye dağıttıklarını söyledi. Leventoğlu, yardım yapılırken öğrencilerin maddi durumlarına bakılmadığını ve tüm öğrencilerin yardımdan faydalandığını sözlerine ekledi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:34 Kaynak: İHA
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