Son Dakika Haberleri: Mutki'de Eğitime Kar Engeli

Mutki'de Eğitime Kar Engeli

56 dakika önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde kar nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.

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Bitlis'in Mutki ilçesinde kar nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.

İlçede gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçe genelinde, pansiyonlu okullar hariç diğer okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:40 Kaynak: AA

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