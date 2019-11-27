Bitlis'in Mutki ilçesinde, "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Mutki Yatılı Bölge Okulu'ndaki (YBO) etkinlikte, Bitlis Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mücahit Gülmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sadullah Korkut konuşma yaptı.

İş ve Meslek Danışmanı Elif Akarsu'nun "meslek seçiminin önemi" konulu sunum yapmasının ardından Emre Cayhan "mali müşavirlik", Umut Yoldaş "eczacılık", Cengiz Şahin ise "inşaat mühendisliği" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Öğrencilere bazı meslek gruplarının tanıtılmasıyla sona eren programa, Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, kurum amirleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.