MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU

04.03.2022 11:41

BİTLİS'in Mutki ilçesinde 2 gün aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle 16 köy yolu ve içme suyu şebekeleri tahrip oldu, çok sayıda binanın da bodrum katları su altında kaldı.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde 2 gün aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle 16 köy yolu ve içme suyu şebekeleri tahrip oldu, çok sayıda binanın da bodrum katları su altında kaldı.

Mutki ilçesinde 2 günden beri devam eden yağışlar ve karların erimeleri nedeniyle su baskınları yaşandı. Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak nedeniyle ilçede 4 mahallenin yolu ile içme suyu hatlarının zarar gördüğünü belirterek, "İki gündür etkisini sürdüren yağış nedeniyle yollarımız ve alt yapımız hasar gördü. 3 binanın ise bodrum katını su bastı. Ekiplerimiz suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın durmasıyla hasar tespiti yapacağız" dedi.İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun ise etkili olan yağış ve kar erimeleri nedeniyle ilçeye bağlı 16 köy yolu ile içme suyu hatlarının tahrip olduğunu belirtti. Coşkun, ekiplerin yağışlarla birlikte çalışmalara başladığını, zarar gören köy yollarının da onarılması ve trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. (DHA)

Görüntü geçiliyor

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU
MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU
MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU

YORUMLAR
500
Demirci'de altyapı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temeli atıldı Demirci'de altyapı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temeli atıldı Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu

Vahdettin Barlak, Hisarcık, Mutki, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
11:31 9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı!
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement