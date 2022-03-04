Mutki'de sel maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Mutki'de sel maddi hasara yol açtı

04.03.2022 13:17

Mutki'de sel maddi hasara yol açtıBİTLİS Bitlis'in Mutki ilçesinde yağan yağmur sele dönüşünce hem ilçe merkezinde hem de yaklaşık 20 köyde maddi hasara neden oldu.

Mutki'de sel maddi hasara yol açtı

BİTLİS Bitlis'in Mutki ilçesinde yağan yağmur sele dönüşünce hem ilçe merkezinde hem de yaklaşık 20 köyde maddi hasara neden oldu.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezi ve köy yolları ile içme suyu hatları hasar görürken, bazı binaların bodrum katını su bastı. Mutki Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri su baskını olan yerlerde vatandaşlara yardım ederek, suyu tahliye etmek için mücadele veriyor.

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, oldukça ciddi zararların meydana geldiğini ifade ederek, "Tek tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmaması olmuştur. Üç gün boyunca yağan yağmur sele dönüşünce ilçe merkezimizde 4 mahallemiz sel suları nedeniyle zarar gördü. Bu mahallelerimizdeki altyapılar, içme suyu hatları, yollar, köprüler ve istinat duvarları zarar gördü. İlçemizde zarar tespit çalışması yapılacak. Şu anda ise personellerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar" dedi.

İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun ise yağış nedeniyle yaklaşık 20 köyün yolunda ve içme suyu hattında tahribatlar oluştuğunu kaydetti.

Mutki'de sel maddi hasara yol açtı
Mutki'de sel maddi hasara yol açtı
Mutki'de sel maddi hasara yol açtı

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Hisarcık, Bitlis, Mutki, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mutki'de sel maddi hasara yol açtı - Son Dakika


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