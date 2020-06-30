Mutki'de yüzyıllık çömlek geleneği devam ediyor - Son Dakika

Mutki'de yüzyıllık çömlek geleneği devam ediyor

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı Beldesi'nde yüz yıllık gelenek olan toprak kap imalatı, beldedeki evlerde devam ediyor.

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı Beldesi'nde yüz yıllık gelenek olan toprak kap imalatı, beldedeki evlerde devam ediyor. Başlarda ev ihtiyaçları için toprak kap üreten kadınlar, artık satarak gelir elde etmek için de üretip, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderiyor.

Beldeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan alana giderek toprak getiren köylüler, bu toprağı sarı kum dedikleri özel bir kumla yoğurdukları çamur haline getiriyor. Kadınlar yoğurdukları çamuru da usta ellerde şekillendirerek güveç kabı, peynir küpü, tandır, vazo, sürahi gibi birçok ürün elde ediyor. Kavakbaşı'nda yaşayan 3 çocuk annesi 49 yaşındaki Suphiye Özabay, çocukluğundan bu yana işi yaptığını belirterek, "Toprak kaplı daha önce kendi ev ihtiyaçlarımız için yapıyorduk. Şimdide satmak için yapıyoruz. Güveç için kap, ayran için yayık, değişik ihtiyaçlar için peynir küpleri yapıyoruz. Sürahi ve çeşitli vazolar yapıyoruz. Yaptıklarımızı sipariş verenler gelip alıyor. Elimizde kalmıyor" dedi.

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'HİÇBİR KİMYASAL YOK'

Yapılan ürünleri çeşitli renklerle boyayan Zeynep Tarhan ise, köyde neredeyse her evde üretim yapıldığını belirterek, "Beldedeki birçok evde çamurdan ürünler üretiliyor. Bunları başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere batı illerine de gönderiyoruz. Bunu tercih etmelerindeki ana sebep, sağlıklı ve hiçbir kimyasalın olmaması. Bu kaplarda pişen yemekler çok daha lezzetli oluyor. Ben de çeşitli boyalar kullanarak, ev dekorasyonunda kullanılan süs eşyalarına dönüştürüyorum. Ürünler piyasada 20 liradan 500 liraya kadar alıcı buluyor" diye konuştu.


Kavakbaşı, Türkiye, Mutki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mutki'de yüzyıllık çömlek geleneği devam ediyor - Son Dakika

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