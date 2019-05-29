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Mutki'deki çöpler BİKA tesislerine gönderildi

1 saat önce

Bitlis'in Mutki Belediye Başkanlığı mücavir alanı içerisindeki yerleşim yerlerindeki günlük çöp ve atıklar Bitlis Katı Atık Tesisine (BİKA) gönderildi.

Mutki'deki çöpler BİKA tesislerine gönderildi, System.String[]
Bitlis'in Mutki Belediye Başkanlığı mücavir alanı içerisindeki yerleşim yerlerindeki günlük çöp ve atıklar Bitlis Katı Atık Tesisine (BİKA) gönderildi.

Biriktirme istasyon alanında yoğun koku birikmesi ve görüntü kirliliğinin giderilmesi için Mutki Belediye Başkanlığı tarafından 3 kamyon, 2 kepçe ve 10 personel çalıştırılarak aylarca birikmiş olan toplam 150 kamyon çöp ve atık temizlenerek BİKA tesislerine gönderildi.

Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, "Bundan sonra günlük takip içerisinde ve nereye çöp atılacaksa bunu esnafımıza, konutlarda kalanlara ilan edilecek, aynı zamanda uymayanlara zabıta marifetiyle gerekli uyarı ve telkinde bulunarak temizlik konusundaki üzerimize düşeni yapacağız. Sadece bizim üzerimize düşeni yapmamız yetmiyor. Bu şehirde yaşayan herkesin temiz bir Mutki için, temiz bir şehir için üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkes kapısının önünü temiz tutarsa şehir temiz kalır. İlçemizde yaşayan herkesi çevre duyarlılığına davet ediyorum. Mutki hepimizin, lütfen temiz tutalım" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:42 Kaynak: İHA
Bitlis, Mutki, Güncel
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