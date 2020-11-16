Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi

16.11.2020 12:34

Son dakika haberi: - Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Şeyhhabip-Sarpkaya ana barınma alanında 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Er Şevket Kesip 2020-54 Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında Mutki ilçesi Şeyhhabip ana barınma alanında 6 adet mağara, 6 adet sığınak ve 2 adet depo içerisinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet basma düzenekli 500 gram TNT kalıpla hazırlanmış EYP düzeneği, 1 adet jeneratör, 3 adet büyük tüp, 1 adet buji, 1 adet 12 V akü, 40 metre kablo, 2 çift spor ayakkabı, 1 adet kürek, 1 adet testere, 3 adet battaniye, 3 adet jelikan bidon, 4 adet çaydanlık, 2 adet tava, 4 adet bardak, 1 adet dikiş seti, 1 koli diş macunu ve 565 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak, barınak ve mağaralar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi
Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi

El Yapımı Patlayıcı, Bitlis, Terör, Mutki, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mutki'deki operasyonda çok sayıda malzeme ve EYP ele geçirildi - Son Dakika


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