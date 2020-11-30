Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Biçer atandı - Son Dakika

Bitlis Anadolu Lisesi Müdürlüğünden Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Murat Biçer, görevine başladı.

Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte uzun yıllar idarecilik görevinde bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin en iyi eğitimi almasını sağlamak istediklerini belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Mutki ilçemizde güzel hizmetler yapacağız. Tüm idareci ve öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacağız. Bu görevi bize layık gören Sayın Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."