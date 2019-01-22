Son Dakika Haberleri: Mutlaka Bir Defa Deneyin Vazgeçemeyeceksiniz | Böğürtlen Soslu Ricotta Cake | Acayip Tarifler

Mutlaka Bir Defa Deneyin Vazgeçemeyeceksiniz | Böğürtlen Soslu Ricotta Cake | Acayip Tarifler

30 dakika önce

Selamlar güzel insanlarBugün muhteşem bir İtalyan kekiyle, #ricottacake ile geldim. Bu kek bildiğimiz keklerden biraz farklı. İçine eklediğimiz ricotta sayesinde biraz ıslak bir dokuda, inanılmaz hafif ve lezzetli bir kek.

Selamlar güzel insanlar

Bugün muhteşem bir İtalyan kekiyle, #ricottacake ile geldim. Bu kek bildiğimiz keklerden biraz farklı. İçine eklediğimiz ricotta sayesinde biraz ıslak bir dokuda, inanılmaz hafif ve lezzetli bir kek. Daha önce ricotta kullanmamış olanlar ya da bulamayacak olanlar tuzsuz lor peyniri de kullanabilirler. Ricotta da İtalyanların lor peyniri aslında. Marketlerde sürülebilir lor peynirleri oluyor onlarla da bu tarifi yapabilirsiniz. Ama bulabilirseniz mutlaka ricotta peyniri ile yapın. Hadi bakalım deneyeceklere şimdiden kolay gelsin.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:45 Kaynak: Youtube

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