Mutlaka Bir Defa Deneyin Vazgeçemeyeceksiniz | Böğürtlen Soslu Ricotta Cake | Acayip Tarifler
30 dakika önce
Selamlar güzel insanlarBugün muhteşem bir İtalyan kekiyle, #ricottacake ile geldim. Bu kek bildiğimiz keklerden biraz farklı. İçine eklediğimiz ricotta sayesinde biraz ıslak bir dokuda, inanılmaz hafif ve lezzetli bir kek.
Selamlar güzel insanlar
Bugün muhteşem bir İtalyan kekiyle, #ricottacake
ile geldim. Bu kek bildiğimiz keklerden biraz farklı. İçine eklediğimiz ricotta sayesinde biraz ıslak bir dokuda, inanılmaz hafif ve lezzetli bir kek. Daha önce ricotta kullanmamış olanlar ya da bulamayacak olanlar tuzsuz lor peyniri de kullanabilirler. Ricotta da İtalyanların lor peyniri aslında. Marketlerde sürülebilir lor peynirleri oluyor onlarla da bu tarifi yapabilirsiniz. Ama bulabilirseniz mutlaka ricotta peyniri ile yapın. Hadi bakalım deneyeceklere şimdiden kolay gelsin.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:45 Kaynak: Youtube
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru