'Mutlaka depremler olacak'
1 saat önce
Türkiye'nin yüzde 96'sının birinci derece deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr.
Türkiye
'nin yüzde 96'sının birinci derece deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan 9 Eylül
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Coşkun Sarı 17 Ağustos depremi sonrasında çeşitli önlemler alındığını hatırlattı ancak bunların tam anlamıyla uygulanmadığını söyledi
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:02
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