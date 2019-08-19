Son Dakika Haberleri: 'Mutlaka depremler olacak'
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'Mutlaka depremler olacak'

1 saat önce

Türkiye'nin yüzde 96'sının birinci derece deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr.

Türkiye'nin yüzde 96'sının birinci derece deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Coşkun Sarı 17 Ağustos depremi sonrasında çeşitli önlemler alındığını hatırlattı ancak bunların tam anlamıyla uygulanmadığını söyledi
Türkiye, Eylül, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:02 
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