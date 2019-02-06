Son Dakika Haberleri: Mutlaka Kazanmamız Gereken Bir Maça Çıkıyoruz"

Mutlaka Kazanmamız Gereken Bir Maça Çıkıyoruz"

37 dakika önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile İstanbul'da oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Mutlaka Kazanmamız Gereken Bir Maça Çıkıyoruz
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile İstanbul'da oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakada Herbalife Gran Canaria karşısında zorlandıklarını dile getirerek, "Şimdi kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Normal sezonun son maçları büyük mücadelelere sahne oluyor. Bizim, hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için mutlaka puanlar almamız gerekiyor. Herbalife Gran Canaria, tehlikeli bir takım. Seyircimizin de her maçta olduğu gibi vereceği motivasyonla tempolu basketbol oynayıp, galibiyet sayımızı 14'e çıkarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efesli basketbolcu James Anderson ise zorlu bir mücadele olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Sıralamada ilk dört takım arasındaki yerimizi korumamız için oynayacağımız en önemli maç olacak. Ev sahibi olma avantajımızı kullanmalıyız çünkü sezonun kalan kısmı da zor geçecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Anadolu Efes, İspanya, Herbalife Gran Canaria, Spor
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