Mutlay Sayan'ın başarı öyküsü sosyal medyada gündem oldu

Mutlay Sayan, 1988 yılında Iğdır'ın küçük bir köyünde yoksul çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu ve maddi sıkıntılar dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul Bağcılar Güneşli'ye yerleşti. Aİlesi göç ettiğinde Sayan henüz 11 yaşındaydı.

LİSEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

İstanbul Güneşli'ye taşındıktan sonra tekstil atölyesinde ailesine yardımcı oluyordu. Bir gün bir öğretmeni sayesinde okul hayatına tutunan Sayan, ilkokula ancak 13 yaşında başlayabildi. Liseyi ise birincilikle bitirdi.





YÜZDE 100 BURSLA& ; ABD'YE GİTTİ





Mutlay, lisede bir matematik projesi geliştirdi ve bu proje ile birinciliği kazandı. Geliştirdiği proje ile Amerika'daki Vermont Üniversitesi'nde (University of Vermont) yüzde 100 burs kazandı. Orada kimya okudu.

'HARİKA ÇOCUK' SEÇİLDİ

Mutlay Sayan tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra asistan doktor olarak Rutgers Üniversitesi'nde Radyasyon Onkolojisi üzerinde çalıştı. Genç yaşında pek çok makale yayımlayan başarılı isim, "Wunderkind" unvanı aldı. Almanca olan bu sözcüğün anlamı Harika Çocuk'tur. Genç Türk doktoru Mutlay Sayan, 100 bin genç bilim insanı arasında harika çocuk seçilmiş oldu.





ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Okumak için Harvard'ı seçen ve orada da başarılı isimler arasında yer alan Dr. Mutlay Sayan, Radyayon onkolojisinde ihtisas yaptı. Amerika'da gösterdiği başarılarıyla da birincilikle üniversiteyi bitirdi.

PROF. DR. MURAT ÖNCEL: NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜ KAZANACAKTIR

Mutlay Sayan'ın yetis¸mesinde ve Amerika'ya gitmesinde bu¨yu¨k payı olan Prof. Dr. Murat O¨ncel, Sözcü yazarı Rahmi Turan'a konuştu. Öncel, "I·ddia ediyorum, Amerikalıların 'Harika C¸ocuk' ilan ettigˆi bu yetenekli genc¸ Tu¨rk doktor (Mutlay Sayan) o¨nu¨mu¨zdeki 10 yıl ic¸inde Nobel Tıp O¨du¨lu¨'nu¨ kazanacaktır" dedi.& ;