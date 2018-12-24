Son Dakika Haberleri: Mutlinetlilere Homend'de Yüzde 30 İndirim

Mutlinetlilere Homend'de Yüzde 30 İndirim

1 saat önce

Multinet Up'ın Homend ile gerçekleştirdiği indirim kampanyası kapsamında Multinetliler yılbaşı öncesi elektrikli ev aletleri alışverişlerinde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

Mutlinetlilere Homend'de Yüzde 30 İndirim, System.String[]
Multinet Up'ın Homend ile gerçekleştirdiği indirim kampanyası kapsamında Multinetliler yılbaşı öncesi elektrikli ev aletleri alışverişlerinde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

Mutinet Up'ın açıklamasına göre, şirketin, elektrikli ev aletleri markası Homend ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Multinetlilere yılbaşı öncesi yapacakları alışverişlerde geçerli yüzde 30 indirim imkanı sunuluyor.

Yılbaşı öncesi mutfaklarının eksiklerini tamamlamak ve damak zevklerini evlerinde misafirlerine de sunmak isteyen Multinetliler, Homendin web sitesi www.homend.com.tr üzerinden gerçekleştirecekleri alışverişlerinde yüzde 30 indirim kazanacak.

Yıl sonuna kadar geçerli kampanyadan faydalanmak için Multinetlilerin seçtikleri ürünü sepete attıktan sonra MultiPay uygulamasında bulunan indirim kodunu ilgili alana yazarak sepetlerini güncellemeleri yeterli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Up, Yılbaşı, Multinet Giftcard, Ekonomi
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